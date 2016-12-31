Новости всех категорий

Министр Крыма Сергей Стрельбицкий настаивает на том, что сначала нужно «сдвинуть машину с места» и через полгода посмотреть «где мы ошиблись, а где мы не ошиблись». Ранее логотип и брендбук были раскритикованы экспертами.