Новости всех категорий

|USD
|60,32 0,00
|EUR
|64,34 0,00
Российский комитет международного совета музеев сообщил о возможном исключении Херсонес из списка Всемирного наследия. Такое развитие событий станет серьезнейшим ударом по авторитету Российской Федерации на международной арене.
На территории парка «Патриот» предполагается разместить музей Юных героев, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и филиал Президентской библиотеки.
В 2017 году изменение стоимости воды и стоков для крымских потребителей произойдет в три этапа: 1 января, 1 июля и 1 октября. При этом повышение средневзвешенного тарифа не превысит 15% за один этап.
Отключения электроэнергии будут производиться с 1 февраля в связи с ремонтными работами трансформаторных подстанций и высоковольтных линий.
Известный московский архитектор высказался не только о качестве ремонта центра крымской столицы, но и не одобрил проект реконструкции.
Съёмочный процесс на территории Судакской крепости начнётся уже в июне 2017 года. Известно, что одну из главных ролей в киноленте сыграет российский актёр Алексей Гуськов.
Обнаруженный предмет оказался муляжом взрывного устройства, угрозы он не несет. Где именно был найден подозрительный предмет и проведена ли эвакуация людей с территории порта — неизвестно.
На призыв ялтинских властей оказать помощь в уборке снега откликнулись не все. Глава Ялты Ростенко пообещал проанализировать ситуацию и назвать имена тех, кто отказал в помощи городу в сложный период.
В районе Севастопольского морского порта обнаружен подозрительный неизвестный предмет, проводится проверка. Общественный порядок обеспечивается на месте силами сотрудников севастопольского ГУ МВД.
Жители Керчи наблюдали в небе на окраине города огромные световые столбы разного цвета и запечатлели их на фото.
В Севастополе злоумышленник пытался «обчистить» кассу магазина. Он потребовал у продавщицы отдать ему деньги, угрожая оружием.
Передача киностудии в федеральную собственность позволит решить вопрос с дальнейшим финансированием объекта из федеральных источников.
Силовики особое внимание уделили клеткам с тиграми, надеясь найти кровь погибшего. Также проверяли всю документацию от журналов по технике безопасности до налоговых бумаг, многие документы забрали с собой.
На дорогах Крыма в минувшем году пойманы более 7 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения. Нередки были случаи, когда нарушителей задерживали повторно.
По словам вице-президента РЖД, в летний период будут ходить 62 пассажирских поезда в каждую сторону, и столько же товарняков.
Сосудистый центр, который предусматривает оказание экстренной неотложной медпомощи людям с нарушением мозгового кровообращения и инфарктом миокарда, начнёт работать в начале февраля.
Всадница не пострадала. Как сообщают очевидцы, лошадь дала девушке время, чтобы та встала, а при попытке самостоятельно подняться с дорожки, соскользнула в щель под бетонную плиту.
Авария в Севастополе произошла при участии автомобиля «BMW». По словам очевидцев, виновник ДТП скрылся с места происшествия.
Реставрацию единственного в Крыму мусульманского монастыря начнут с укрепления фундамента. В дальнейшем планируется сделать мечеть действующей, чтобы верующие могли приходить сюда на молитву.
В сквере по улице Корчагина, известном как «Динопарк», начались строительные работы. Рабочие сейчас готовят небольшой строительный городок, огораживать территорию по периметру они не планируют.
Потерпевшая рассказала полицейским о том, что телесные повреждения от собственной дочери она получила в ходе семейного скандала.
На традиционной встрече лучших спортсменов и тренеров, а также спортивных организаций Крыма подвели итоги спортивного года.