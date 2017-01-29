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ЮНЕСКО может исключить Херсонес из списка Всемирного наследия
10:26 Политика 4 407
ЮНЕСКО может исключить Херсонес из списка Всемирного наследия

Российский комитет международного совета музеев сообщил о возможном исключении Херсонес из списка Всемирного наследия. Такое развитие событий станет серьезнейшим ударом по авторитету Российской Федерации на международной арене.

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Новости всех категорий

Минобороны планирует потратить на парк «Патриот» 3 млрд руб
23:18 29.01.2017    Политика
Минобороны планирует потратить на парк «Патриот» 3 млрд руб

На территории парка «Патриот» предполагается разместить музей Юных героев, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и филиал Президентской библиотеки.

Тарифы на воду в Крыму вырастут трижды за год
22:57 29.01.2017    Крым
Тарифы на воду в Крыму вырастут трижды за год

В 2017 году изменение стоимости воды и стоков для крымских потребителей произойдет в три этапа: 1 января, 1 июля и 1 октября. При этом повышение средневзвешенного тарифа не превысит 15% за один этап.

График отключений света в Севастополе в феврале (адреса)
22:34 29.01.2017    Разное
График отключений света в Севастополе в феврале (адреса)

Отключения электроэнергии будут производиться с 1 февраля в связи с ремонтными работами трансформаторных подстанций и высоковольтных линий.

«Вульгарный проект» — архитектор о реконструкции центра Симферополя
22:06 29.01.2017    Крым
«Вульгарный проект» — архитектор о реконструкции центра Симферополя

Известный московский архитектор высказался не только о качестве ремонта центра крымской столицы, но и не одобрил проект реконструкции.

Летом в Судакской крепости начнут снимать ещё один кассовый фильм
21:21 29.01.2017    Крым
Летом в Судакской крепости начнут снимать ещё один кассовый фильм

Съёмочный процесс на территории Судакской крепости начнётся уже в июне 2017 года. Известно, что одну из главных ролей в киноленте сыграет российский актёр Алексей Гуськов.

В Севастопольском морпорту обнаружили муляж бомбы
20:13 29.01.2017    Происшествия
В Севастопольском морпорту обнаружили муляж бомбы

Обнаруженный предмет оказался муляжом взрывного устройства, угрозы он не несет. Где именно был найден подозрительный предмет и проведена ли эвакуация людей с территории порта — неизвестно.

Власти Ялты не справились со снегом — привлекли частников
19:59 29.01.2017    Крым
Власти Ялты не справились со снегом — привлекли частников

На призыв ялтинских властей оказать помощь в уборке снега откликнулись не все. Глава Ялты Ростенко пообещал проанализировать ситуацию и назвать имена тех, кто отказал в помощи городу в сложный период.

Подозрительный предмет обнаружен в районе Севастопольского морпорта
19:12 29.01.2017    Происшествия
Подозрительный предмет обнаружен в районе Севастопольского морпорта

В районе Севастопольского морского порта обнаружен подозрительный неизвестный предмет, проводится проверка. Общественный порядок обеспечивается на месте силами сотрудников севастопольского ГУ МВД.

Крымчане стали свидетелями удивительного природного явления
18:11 29.01.2017    Крым
Крымчане стали свидетелями удивительного природного явления

Жители Керчи наблюдали в небе на окраине города огромные световые столбы разного цвета и запечатлели их на фото.

Вооружённый севастополец напал на продавщицу магазина
16:30 29.01.2017    Криминал
Вооружённый севастополец напал на продавщицу магазина

В Севастополе злоумышленник пытался «обчистить» кассу магазина. Он потребовал у продавщицы отдать ему деньги, угрожая оружием.

Ялтинскую киностудию могут передать в федеральную собственность
15:55 29.01.2017    Крым
Ялтинскую киностудию могут передать в федеральную собственность

Передача киностудии в федеральную собственность позволит решить вопрос с дальнейшим финансированием объекта из федеральных источников.

Крымские силовики провели обыски в «Тайгане»
15:09 29.01.2017    Крым
Крымские силовики провели обыски в «Тайгане»

Силовики особое внимание уделили клеткам с тиграми, надеясь найти кровь погибшего. Также проверяли всю документацию от журналов по технике безопасности до налоговых бумаг, многие документы забрали с собой.

Более 7 тысяч пьяных водителей задержали в Крыму в прошлом году
14:46 29.01.2017    Крым
Более 7 тысяч пьяных водителей задержали в Крыму в прошлом году

На дорогах Крыма в минувшем году пойманы более 7 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения. Нередки были случаи, когда нарушителей задерживали повторно.

Известна пропускная способность железной дороги в обход Украины
13:45 29.01.2017    Крым
Известна пропускная способность железной дороги в обход Украины

По словам вице-президента РЖД, в летний период будут ходить 62 пассажирских поезда в каждую сторону, и столько же товарняков.

Современный сосудистый центр откроется в Севастополе в феврале
13:40 29.01.2017    Разное
Современный сосудистый центр откроется в Севастополе в феврале

Сосудистый центр, который предусматривает оказание экстренной неотложной медпомощи людям с нарушением мозгового кровообращения и инфарктом миокарда, начнёт работать в начале февраля.

Провалившаяся под бетонную плиту лошадь отделалась царапиной
13:14 29.01.2017    Крым
Провалившаяся под бетонную плиту лошадь отделалась царапиной

Всадница не пострадала. Как сообщают очевидцы, лошадь дала девушке время, чтобы та встала, а при попытке самостоятельно подняться с дорожки, соскользнула в щель под бетонную плиту.

ДТП на Пожарова — иномарка «всмятку»
12:40 29.01.2017    ДТП
ДТП на Пожарова — иномарка «всмятку»

Авария в Севастополе произошла при участии автомобиля «BMW». По словам очевидцев, виновник ДТП скрылся с места происшествия.

В Евпатории реконструируют «Текие дервишей» (фото)
12:31 29.01.2017    Крым
В Евпатории реконструируют «Текие дервишей» (фото)

Реставрацию единственного в Крыму мусульманского монастыря начнут с укрепления фундамента. В дальнейшем планируется сделать мечеть действующей, чтобы верующие могли приходить сюда на молитву.

В Севастополе началась реконструкция «Динопарка» (фото)
11:48 29.01.2017    Разное
В Севастополе началась реконструкция «Динопарка» (фото)

В сквере по улице Корчагина, известном как «Динопарк», начались строительные работы. Рабочие сейчас готовят небольшой строительный городок, огораживать территорию по периметру они не планируют.

Крымчанка избила свою 60-летнюю мать
10:59 29.01.2017    Крым
Крымчанка избила свою 60-летнюю мать

Потерпевшая рассказала полицейским о том, что телесные повреждения от собственной дочери она получила в ходе семейного скандала.

Бал чемпионов провели в Крыму
10:30 29.01.2017    Крым
Бал чемпионов провели в Крыму

На традиционной встрече лучших спортсменов и тренеров, а также спортивных организаций Крыма подвели итоги спортивного года.

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