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Минобороны отказалось от «Патриота» на Гасфорта — Овсянников (видео)
21:17 Политика 0 123
Минобороны отказалось от «Патриота» на Гасфорта — Овсянников (видео)

Севастополь предложит военному ведомству альтернативные варианты размещения, а в общественно-экспертном совете при Сергее Аксёнове сообщили о возможном переносе парка в Крым, где не будут организовывать «общественное сопротивление».

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Новости всех категорий

К лету в «Динопарке» появятся треки, тренажёры и детские городки
21:58 01.02.2017    Разное
К лету в «Динопарке» появятся треки, тренажёры и детские городки

К концу года в возрождаемом севастопольском парке построят амфитеатр, кафе и проведут озеленение.

В Крыму фура вылетела с дороги и повисла над каналом (фото)
17:47 01.02.2017    Крым
В Крыму фура вылетела с дороги и повисла над каналом (фото)

По информации от очевидцев, инцидент произошел возле поворота на село Маковка. Пострадавших и погибших нет..

На реконструкцию Митридатской лестницы выделят 1,2 млрд рублей
17:19 01.02.2017    Крым
На реконструкцию Митридатской лестницы выделят 1,2 млрд рублей

По словам Сергея Аксёнова, в этом году выделят 200 млн рублей на проектно-реставрационные работы, в 2018-2019 году Крым получит ещё по 500 млн рублей на последующие работы.

Крым обеспечен водой на 2017 год — прогноз властей
17:00 01.02.2017    Крым
Крым обеспечен водой на 2017 год — прогноз властей

Накопленный объём в водохранилищах Крыма составляет 134 миллиона кубометров воды. Как сообщается, воды, с учётом притока в весенний период, будет достаточно до конца 2017 года.

Крым может накрыть вторая волна гриппа и ОРВИ в «февральские окна»
16:26 01.02.2017    Крым
Крым может накрыть вторая волна гриппа и ОРВИ в «февральские окна»

В середине февраля на Крымском полуострове ожидается ещё один всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Автобусы из Ялты снова ходят в поселки Южнобережья
16:07 01.02.2017    Крым
Автобусы из Ялты снова ходят в поселки Южнобережья

Пассажирский транспорт возобновил движение из Ялты в поселки региона после нескольких дней простоя.

Крым и Севастополь получат 16 млн рублей на обустройство парков
16:01 01.02.2017    Крым
Крым и Севастополь получат 16 млн рублей на обустройство парков

На обустройство севастопольских парков выделили 4,6 млн рублей.

В Севастополе столкнулись «Нива» и «Ford Focus»
15:52 01.02.2017    ДТП
В Севастополе столкнулись «Нива» и «Ford Focus»

Прибывшие на место аварии спасатели отсоединили аккумуляторы на машинах, чтобы предотвратить их возгорание.

Дроны помогут выявлять незаконную добычу песка и щебня в Севастополе
15:38 01.02.2017    Политика
Дроны помогут выявлять незаконную добычу песка и щебня в Севастополе

Заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров предложил выявлять нелегальную добычу песка и щебня с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В Симферополе могут эвакуировать авто «на низком профиле»
13:21 01.02.2017    Крым
В Симферополе могут эвакуировать авто «на низком профиле»

В крымской столице завершилось переоборудование эвакуаторов и теперь они могут забирать автомобили любой комплектации, в том числе на низкопрофильной резине.

Морозы сковали льдом Керченский пролив (фото)
12:52 01.02.2017    Крым
Морозы сковали льдом Керченский пролив (фото)

Возле береговой линии Керченского пролива наблюдается корочка льда толщиной около 1 см.

Крымские спасатели вытащили четыре застрявших в песке авто
12:27 01.02.2017    Крым
Крымские спасатели вытащили четыре застрявших в песке авто

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» дважды выезжали для оказания помощи водителям автомобилей, застрявших в песке на пляже в районе городища Беляус.

На Северной стороне начнут строительство нового детского сада
12:10 01.02.2017    Политика
На Северной стороне начнут строительство нового детского сада

По словам Дмитрия Овсянникова, к строительству детского сада на Северной стороны могут приступить в текущем году, если будет досрочно подготовлена проектно-сметная документация.

В результате ДТП травмирован 69-летний велосипедист
11:26 01.02.2017    Крым
В результате ДТП травмирован 69-летний велосипедист

Водитель авто «Ford Transit» совершил наезд на велосипедиста, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

В Севастополе возобновлено паромное сообщение
10:50 01.02.2017    Разное
В Севастополе возобновлено паромное сообщение

Севастопольцы и гости города вновь могут пользоваться паромным сообщением. По маршруту «Артиллерийская бухта — Северная сторона» курсирует пока один паром.

Здесь все: в севастопольском дворе состоялся «слёт» красных авто (фото)
10:40 01.02.2017    Разное
Здесь все: в севастопольском дворе состоялся «слёт» красных авто (фото)

Опубликованное в соцсети фото с неудачно припаркованным автомобилем привлекло внимание горожан и цветом стоящих в ряд автомобилей.

Валентинам на День влюблённых бесплатно откроют Никитский сад
10:15 01.02.2017    Крым
Валентинам на День влюблённых бесплатно откроют Никитский сад

14 февраля тёзкам Святого Валентина достаточно будет предъявить паспорт, и в ботанический сад они смогут попасть бесплатно.

Преображение набережной Алушты обойдётся в 1 млрд рублей
10:00 01.02.2017    Крым
Преображение набережной Алушты обойдётся в 1 млрд рублей

Набережную Алушты приведут в порядок, в частности, путём сноса ряда стационарных и нестационарных объектов, которые находятся в прибрежной зоне.

Аксёнов дал показания в суде по «делу 26 февраля»
09:59 01.02.2017    Крым
Аксёнов дал показания в суде по «делу 26 февраля»

По данным следствия, 26 февраля 2014 года в результате массовых беспорядков возле здания Верховного совета Автономной Республики Крыма погибли два человека, около 80-ти получили травмы.

Сколько будет стоить отдых в Крыму летом-2017 — официальные цены
09:43 01.02.2017    Крым
Сколько будет стоить отдых в Крыму летом-2017 — официальные цены

Самым дешёвым традиционно будет отдых в Восточном Крыму — 2 445 рублей на человека в сутки. Санатории западного берега Крыма обойдутся в 2 930 рублей в сутки. В здравницах ЮБК отдых будет стоить в среднем 3 500 рублей на человека.

Самострои в Ласпи нужно снести — власти города
09:26 01.02.2017    Политика
Самострои в Ласпи нужно снести — власти города

Угроза дальнейшей застройки урочища на сегодняшний день исключена, а вот по двум с половиной тысячам земельных участков ведутся судебные тяжбы, которые могут затянуться на годы.

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