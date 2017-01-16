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Обнародованы новые тарифы на воду в Севастополе на 2017 год
11:14 Разное 1 2137
Обнародованы новые тарифы на воду в Севастополе на 2017 год

Горожан в нынешнем году ожидают три этапа повышения стоимости услуг «Водоканала» — в январе, июле и октябре.

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Новости всех категорий

«Неужели дошло?»: на ПОРе выкачали воду из знаменитой лужи
18:22 16.01.2017    Разное
«Неужели дошло?»: на ПОРе выкачали воду из знаменитой лужи

Днём на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе кипела работа: там выкачивали воду и чистили сливы на месте ставшей уже легендарной лужи.

Севастопольских учеников «отравили» не в столовой — чиновники
18:06 16.01.2017    Разное
Севастопольских учеников «отравили» не в столовой — чиновники

Причиной массового отравления учащихся школы № 49 могут быть и другие продукты, заявили в департаменте образования.

Севастопольца подозревают в краже ноутбука у матери
17:30 16.01.2017    Криминал
Севастопольца подозревают в краже ноутбука у матери

28-летнего сына жительницы Севастополя подозревают в хищении ноутбука стоимостью 40 тысяч рублей. По информации полиции, техника была продана им за 5 тыс. рублей.

В результате ДТП пострадал 11-летний ребёнок
14:40 16.01.2017    Крым
В результате ДТП пострадал 11-летний ребёнок

Водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 11-летнего ребёнка в Керчи.

Артбухту и Радиогорку временно свяжет только один катер
14:00 16.01.2017    Разное
Артбухту и Радиогорку временно свяжет только один катер

По маршруту «Артиллерийская бухта — Радиогорка» будет месяц ходить лишь один катер, так как второй («Григорий Овчинников») становится на плановый ремонт.

«Севморзавод» отремонтирует судно «Мыс Тарханкут»
13:21 16.01.2017    Разное
«Севморзавод» отремонтирует судно «Мыс Тарханкут»

Филиал «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звёздочка» выполнит ремонт cудна комплексного снабжения «Мыс Тарханкут», принадлежащего «Черноморнефтегазу».

Где в Севастополе отключат свет и воду 16 января
12:40 16.01.2017    Разное
Где в Севастополе отключат свет и воду 16 января

Предположительно, отключения электроэнергии и прекращение водоснабжения у жителей ряда домов в Севастополе продлятся до 17:00.

Ещё один украинец не смог пересечь границу по липовым документам
12:12 16.01.2017    Крым
Ещё один украинец не смог пересечь границу по липовым документам

Во время проверки документа контролёр обнаружил признаки подделки. Печать на одной из страниц паспорта имела отличия от установленного образца.

​В Симферополе задерживаются рейсы в связи с туманом
11:30 16.01.2017    Крым
​В Симферополе задерживаются рейсы в связи с туманом

16 января приём воздушных судов в аэропорту «Симферополь» ограничен из-за плохой видимости.

Крым подготовил проект резолюции о нарушениях Украиной прав человека
10:50 16.01.2017    Крым
Крым подготовил проект резолюции о нарушениях Украиной прав человека

Подготовлен проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в Крыму, которые происходили в то время, когда полуостров входил в состав Украины.

В минувшем году в Крыму отремонтировали 125 школ
10:10 16.01.2017    Крым
В минувшем году в Крыму отремонтировали 125 школ

23% общеобразовательных школ Крыма отремонтированы в 2016 году. Как также сообщается, 50% крымских школ были оснащены пожарной сигнализацией.

Погода в Крыму и Севастополе: местами снег, на дорогах гололедица
08:50 16.01.2017    Крым
Погода в Крыму и Севастополе: местами снег, на дорогах гололедица

16 января синоптики прогнозируют в Крыму небольшой снег, гололедицу на дорогах, в Севастополе без осадков.

Севастопольские цены на продукты «упали» до материковых — видео
00:00 16.01.2017    Разное
Севастопольские цены на продукты «упали» до материковых — видео

Сравнив цены на одни и те же продукты в Севастополе и Челябинской области, семья Агеевых убедилась, что в целом они равныВ прошлом году такой эксперимент показал, что в Севастополе аналогичный набор продуктов стоит в полтора раза дороже челябинского. По мнению Олега Агеева, именно севастопольские цены «поползли» вниз.

Власти Крыма отказались от идеи создания горнолыжного курорта
23:17 15.01.2017    Крым
Власти Крыма отказались от идеи создания горнолыжного курорта

По мнению властей, климат и отсутствие ресурсов не позволит сделать Крым полноценным горнолыжным курортом. Однако, туристы смогут насладиться красотами крымских гор на плато Ай-Петри, которое очистят от торговых самостроев.

На пешеходном переходе в Керчи сбили ребёнка
22:15 15.01.2017    Крым
На пешеходном переходе в Керчи сбили ребёнка

Водитель автомобиля «Volkswagen» задел левой частью бампера школьницу, перебегающую по пешеходному переходу. У девочки ушибы и перелом.

В Крыму в 2016 году родились три тройни и почти 300 двоен
19:59 15.01.2017    Крым
В Крыму в 2016 году родились три тройни и почти 300 двоен

Крымская столица лидирует по количеству новорождённых. А также за год в Симферополе появились на свет 88 двойняшек.

Житель Ялты зарабатывал, разыскивая закладки с «солью»
19:24 15.01.2017    Крым
Житель Ялты зарабатывал, разыскивая закладки с «солью»

Задержанный злоумышленник занимался распространением синтетического наркотика «соль». Теперь ему грозит может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Снежная Балаклава попала в объектив Юрия Югансона — фото
18:38 15.01.2017    Разное
Снежная Балаклава попала в объектив Юрия Югансона — фото

Севастопольский фотоблогер поделился с пользователями соцсетей снимками заснеженной Балаклавы, блистающей вечерними огнями.

Следственный комитет Крыма составил ТОП громких дел 2016 года
17:38 15.01.2017    Крым
Следственный комитет Крыма составил ТОП громких дел 2016 года

В шестую годовщину создания Следственного комитета в России, крымские следователи вспомнили самые резонансные дела за прошедший год.

В Крыму некому принимать экзамены на вождение
14:42 15.01.2017    Крым
В Крыму некому принимать экзамены на вождение

Инспекторов-экзаменаторов ждут с материка. Сейчас в Крыму есть лишь два сотрудника, которые принимают экзамен на вождение.

Легкомысленные крымчане ходят в заснеженные горы в летней обуви
14:17 15.01.2017    Крым
Легкомысленные крымчане ходят в заснеженные горы в летней обуви

Неподготовленные туристы в крымских горах прибавляют работы спасателям МЧС.

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