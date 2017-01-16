Новости всех категорий

Сравнив цены на одни и те же продукты в Севастополе и Челябинской области, семья Агеевых убедилась, что в целом они равныВ прошлом году такой эксперимент показал, что в Севастополе аналогичный набор продуктов стоит в полтора раза дороже челябинского. По мнению Олега Агеева, именно севастопольские цены «поползли» вниз.