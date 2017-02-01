Новости всех категорий

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Севастополь предложит военному ведомству альтернативные варианты размещения, а в общественно-экспертном совете при Сергее Аксёнове сообщили о возможном переносе парка в Крым, где не будут организовывать «общественное сопротивление».
К концу года в возрождаемом севастопольском парке построят амфитеатр, кафе и проведут озеленение.
По информации от очевидцев, инцидент произошел возле поворота на село Маковка. Пострадавших и погибших нет..
По словам Сергея Аксёнова, в этом году выделят 200 млн рублей на проектно-реставрационные работы, в 2018-2019 году Крым получит ещё по 500 млн рублей на последующие работы.
Накопленный объём в водохранилищах Крыма составляет 134 миллиона кубометров воды. Как сообщается, воды, с учётом притока в весенний период, будет достаточно до конца 2017 года.
В середине февраля на Крымском полуострове ожидается ещё один всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Пассажирский транспорт возобновил движение из Ялты в поселки региона после нескольких дней простоя.
На обустройство севастопольских парков выделили 4,6 млн рублей.
Прибывшие на место аварии спасатели отсоединили аккумуляторы на машинах, чтобы предотвратить их возгорание.
Заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров предложил выявлять нелегальную добычу песка и щебня с помощью беспилотных летательных аппаратов.
В крымской столице завершилось переоборудование эвакуаторов и теперь они могут забирать автомобили любой комплектации, в том числе на низкопрофильной резине.
Возле береговой линии Керченского пролива наблюдается корочка льда толщиной около 1 см.
Сотрудники «КРЫМ-СПАС» дважды выезжали для оказания помощи водителям автомобилей, застрявших в песке на пляже в районе городища Беляус.
По словам Дмитрия Овсянникова, к строительству детского сада на Северной стороны могут приступить в текущем году, если будет досрочно подготовлена проектно-сметная документация.
Водитель авто «Ford Transit» совершил наезд на велосипедиста, который двигался по проезжей части в попутном направлении.
Севастопольцы и гости города вновь могут пользоваться паромным сообщением. По маршруту «Артиллерийская бухта — Северная сторона» курсирует пока один паром.
Опубликованное в соцсети фото с неудачно припаркованным автомобилем привлекло внимание горожан и цветом стоящих в ряд автомобилей.
14 февраля тёзкам Святого Валентина достаточно будет предъявить паспорт, и в ботанический сад они смогут попасть бесплатно.
Набережную Алушты приведут в порядок, в частности, путём сноса ряда стационарных и нестационарных объектов, которые находятся в прибрежной зоне.
По данным следствия, 26 февраля 2014 года в результате массовых беспорядков возле здания Верховного совета Автономной Республики Крыма погибли два человека, около 80-ти получили травмы.
Самым дешёвым традиционно будет отдых в Восточном Крыму — 2 445 рублей на человека в сутки. Санатории западного берега Крыма обойдутся в 2 930 рублей в сутки. В здравницах ЮБК отдых будет стоить в среднем 3 500 рублей на человека.
Угроза дальнейшей застройки урочища на сегодняшний день исключена, а вот по двум с половиной тысячам земельных участков ведутся судебные тяжбы, которые могут затянуться на годы.