Новости всех категорий

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В письме военные мотивируют решение сформированным общественным резонансом, а публичные обсуждения расценивают как площадку для выяснения политических позиций.
Разговоры о том, что в Севастополе собираются открыть мемориальную доску Высоцкому, велись еще в 2015 году. Само открытие мемориальной доски прошло в Севастополе тихо и незаметно, без торжественной части. Не было об этом сказано и на сайте Правительства Севастополя.
В столице Крыма, Севастополе и восточном Крыму неделя начнётся с небольших дождей и туманов.
Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети.
Налоговики будут собирать данные о арендодателях, взаимодействуя с муниципалитетами и ресурсоснабжающими организациями.
Хакеры разместили на сайте свой почтовый адрес и угрозы. Также они просят администраторов сайта Крымского федерального университета обновить программное обеспечение.
Правительство Севастополя установило максимальную величину ежемесячной выплаты бывшим государственным гражданским служащим Украины, которые имели право на пенсию за выслугу лет.
Пользователи соцсети поделились деталями происшествия в районе села Каштаны. По данным участников обсуждения, все участники ДТП остались живы.
Общероссийский народный фронт предлагает в качестве альтернативной площадки парка «Патриот» существующие береговые батареи в Севастополе — на Северной стороне и в Балаклаве.
Мусорные завалы стали уже обычным делом в лесной зоне Севастополя. Фото очередной такой находки были размещены в соцсети.
Российская певица с мужем Иосифом Пригожиным посетила достопримечательности крымского города.
Жители восточной части Крыма самостоятельно распоряжаются водой из Северо-Крымского канала. Чиновники с правоохранителями отлавливают правонарушителей.
14 февраля в Севастополе можно ярко отпраздновать, посетив предложенные культурные мероприятия.
Главы администраций некоторых крымских городов вызывают недоверие у руководства РК. Многие из них не справились с освоением бюджета, реализацией социально-экономических программ на местах.
Руководство города предупреждает об изменении автобусного маршрута № 32.
Всё имущество и территория ботанического сада перешли в федеральную собственность, соответствующее республиканское учреждение будет ликвидировано.
Сотрудники чрезвычайного ведомства спускали парня и девушку с применением альпинистского снаряжения. В медицинской помощи они не нуждались.
Согласно заключению ветлаборатории севастопольские лебеди погибают от паразитов.
Созданный специально к Всемирному Дню борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), этот фильм несет в себе единственную цель — дарить надежду.
Женщине пообещали наилучшие условия, подкрепив свои слова официальным договором. Однако, приехав в Крым, путешественница столкнулась совсем не с тем, что ожидала увидеть.
Средства будут выделены из бюджета Министерства курортов и туризма РК.
Издание о туризме в Восточной Европе причислило Массандровский пляж в Ялте к четвёрке «самых сексуальных».