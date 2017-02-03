Новости всех категорий

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В письме военные мотивируют решение сформированным общественным резонансом, а публичные обсуждения расценивают как площадку для выяснения политических позиций.
По данным Прокуратуры РК значительная часть выявленных в 2016 году нарушений связана с несоблюдением государственными и муниципальными служащими антикоррупционных запретов и ограничений.
Совмин республики принял решение о ликвидации санатория «Сосняк», расположенного в посёлке Восход.
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что из 15 миллионов кубических метров воды, поставляемых в Керчь и Феодосию, до потребителей доходит только третья часть.
Прибывшим на место спасателям главного управления МЧС удалось быстро ликвидировать возгорание. Пострадавших нет.
В ходе обследования, которое Служба технического надзора провела по обращениям граждан, был обнаружен ряд нарушений.
В этом году жителей Крыма будут информировать о необходимости профилактики раковых заболеваний, а выездные команды врачей-онкологов проведут диагностику.
Глава Крыма Сергей Аксёнов уволил начальника Службы капстроительства республики после проверки причин недовыполнения ФЦП в Крыму.
Как заключили власти, санитарное состояние территории рынка на площади 50-летия СССР — категорически неудовлетворительное. Правительство Севастополя обяжет предпринимателей организовать вывоз мусор.
В Симферополе водитель маршрутки едва не задушил дверью пожилого человека, так как не хотел обслуживать льготника. Пенсионер лишился головного убора и остался на остановке.
Новая еврейская школа, которая откроется в городе, рассчитана на 100 детей. В ней кроме традиционных дисциплин будет преподаваться религиозное воспитание.
Глава Крыма Сергей Аксёнов намерен лично пообщаться с инвесторами, которые примут участие в Ялтинском международном экономическом форуме-2017.
Пересчёт льготных лекарств в Севастополе не связан с их дефицитом. Инвентаризация проводится планово, и повода для беспокойства нет, заверяют в департаменте здравоохранения города.
В отношении мужчины, который угрожал супруге топором на центральном рынке в Красноперекопске, требуя у неё деньги, возбуждено уголовное дело.
Крым испытывает потребность как во врачах и фельдшерах, так и в младших медработниках. Из 3,5 тысяч штатных единиц укомплектовано чуть более 2,5 тысяч.
Жительнице Севастополя за внесение ложных сведений о прохождении медосмотра в медицинские книжки грозит до двух лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в суд.
Сбитый светофор продолжает работать — «он честно исполняет свой долг, пусть лёжа, но служит городу», шутят автомобилисты.
Кандидатура Меняйло на должность главы Новосибирской области согласована и утверждена в Администрации президента России, сообщает сибирское СМИ.
В Севастополе открыли мемориальную доску последнему Герою Советского Союза, который проживал в городе-герое — Петру Павловичу Павлову.
Средняя стоимость двухнедельной путёвки на одного человека, включая одноместное размещение, питание и стандартный набор оздоровительных и лечебных процедур, составляет около 55 тысяч рублей, подсчитали эксперты.
Памятник вождю мирового пролетариата на центральной площади Симферополя был установлен 1967 году, и к 100-летию Советской власти планировалось закладную капсулу поднять и прочитать послание потомкам.
Крыму направят субсидию в объёме 30,7 млн рублей для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающих в труднодоступных районах.