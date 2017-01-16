Новости всех категорий

|USD
|59,37 0,00
|EUR
|63,12 0,00
Горожан в нынешнем году ожидают три этапа повышения стоимости услуг «Водоканала» — в январе, июле и октябре.
Днём на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе кипела работа: там выкачивали воду и чистили сливы на месте ставшей уже легендарной лужи.
Причиной массового отравления учащихся школы № 49 могут быть и другие продукты, заявили в департаменте образования.
28-летнего сына жительницы Севастополя подозревают в хищении ноутбука стоимостью 40 тысяч рублей. По информации полиции, техника была продана им за 5 тыс. рублей.
Водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 11-летнего ребёнка в Керчи.
По маршруту «Артиллерийская бухта — Радиогорка» будет месяц ходить лишь один катер, так как второй («Григорий Овчинников») становится на плановый ремонт.
Филиал «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звёздочка» выполнит ремонт cудна комплексного снабжения «Мыс Тарханкут», принадлежащего «Черноморнефтегазу».
Предположительно, отключения электроэнергии и прекращение водоснабжения у жителей ряда домов в Севастополе продлятся до 17:00.
Во время проверки документа контролёр обнаружил признаки подделки. Печать на одной из страниц паспорта имела отличия от установленного образца.
16 января приём воздушных судов в аэропорту «Симферополь» ограничен из-за плохой видимости.
Подготовлен проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в Крыму, которые происходили в то время, когда полуостров входил в состав Украины.
23% общеобразовательных школ Крыма отремонтированы в 2016 году. Как также сообщается, 50% крымских школ были оснащены пожарной сигнализацией.
16 января синоптики прогнозируют в Крыму небольшой снег, гололедицу на дорогах, в Севастополе без осадков.
Сравнив цены на одни и те же продукты в Севастополе и Челябинской области, семья Агеевых убедилась, что в целом они равныВ прошлом году такой эксперимент показал, что в Севастополе аналогичный набор продуктов стоит в полтора раза дороже челябинского. По мнению Олега Агеева, именно севастопольские цены «поползли» вниз.
По мнению властей, климат и отсутствие ресурсов не позволит сделать Крым полноценным горнолыжным курортом. Однако, туристы смогут насладиться красотами крымских гор на плато Ай-Петри, которое очистят от торговых самостроев.
Водитель автомобиля «Volkswagen» задел левой частью бампера школьницу, перебегающую по пешеходному переходу. У девочки ушибы и перелом.
Крымская столица лидирует по количеству новорождённых. А также за год в Симферополе появились на свет 88 двойняшек.
Задержанный злоумышленник занимался распространением синтетического наркотика «соль». Теперь ему грозит может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Севастопольский фотоблогер поделился с пользователями соцсетей снимками заснеженной Балаклавы, блистающей вечерними огнями.
В шестую годовщину создания Следственного комитета в России, крымские следователи вспомнили самые резонансные дела за прошедший год.
Инспекторов-экзаменаторов ждут с материка. Сейчас в Крыму есть лишь два сотрудника, которые принимают экзамен на вождение.
Неподготовленные туристы в крымских горах прибавляют работы спасателям МЧС.