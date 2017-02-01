Новости всех категорий

Самым дешёвым традиционно будет отдых в Восточном Крыму — 2 445 рублей на человека в сутки. Санатории западного берега Крыма обойдутся в 2 930 рублей в сутки. В здравницах ЮБК отдых будет стоить в среднем 3 500 рублей на человека.