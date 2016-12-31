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Путин, Аксёнов и Поклонская поздравили россиян с Новым годом
17:15 Крым 1 428
Путин, Аксёнов и Поклонская поздравили россиян с Новым годом

Новый год уже отмечают на Дальнем Востоке России. Президент РФ, глава Крыма и депутат от республики Наталья Поклонская поздравили россиян и, в частности, жителей полуострова, с новогодними праздниками.

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Новости всех категорий

Новогодний Севастополь сверкает праздничной иллюминацией (фото)
22:23 31.12.2016    Разное
Новогодний Севастополь сверкает праздничной иллюминацией (фото)

Севастополь встречает Новый год под тысячи огоньков от праздничной иллюминации.

Как правильно пить алкоголь: советы Минздрава перед Новым годом
20:37 31.12.2016    Крым
Как правильно пить алкоголь: советы Минздрава перед Новым годом

Медики призывают россиян пить как можно меньше и предупреждают об опасности алкогольного отравления.

В Никитском ботсаду нарядили новогоднюю «эко-ёлку»
18:14 31.12.2016    Крым
В Никитском ботсаду нарядили новогоднюю «эко-ёлку»

Живой ягодный тис заменил обыкновенную ель сотрудникам и гостям Никитского ботанического сада, что особенно символично в канун Года экологии. 

Новогодний концерт на Нахимова. Подробная афиша
17:59 31.12.2016    Разное
Новогодний концерт на Нахимова. Подробная афиша

Жители и гости Севастополя смогут отметить праздник на торжественном концерте, который состоится в 21.00 на главной площади города в новогоднюю ночь.

Фонари осветили сёла Орлиновского муниципального округа
16:02 31.12.2016    Политика
Фонари осветили сёла Орлиновского муниципального округа

Наружное освещение восстановили в сёлах Орлиновского муниципального округа Севастополя. Заменено 29 электроопор и более четырех километров кабеля, установлено 200 светодиодных светильников.

Овсянников поздравил севастопольцев, а Путин — Овсянникова
15:45 31.12.2016    Разное
Овсянников поздравил севастопольцев, а Путин — Овсянникова

В поздравлении глава Севастополя упомянул о результатах, достигнутых правительством города в 2016-м году.

«Динопарк» восстановит друг сына Николая Азарова — СМИ
14:40 31.12.2016    Политика
«Динопарк» восстановит друг сына Николая Азарова — СМИ

Облагораживать парк, отвоёванный у застройщика «Консоль» местными жителями и общественниками, будет фирма «Стандарт-строй» экс-депутата горсовета Андрея Григорова, являющегося другом сына Николая Азарова, экс-премьер-министра Украины.

В Севастополе ищут 36-летнего Дмитрия Буренкова
12:02 31.12.2016    Происшествия
В Севастополе ищут 36-летнего Дмитрия Буренкова

В последний раз мужчина выходил на связь 28 декабря — он находился в своём авто ВАЗ 21099.

Туристический бренд Крыма представят повторно
11:50 31.12.2016    Крым
Туристический бренд Крыма представят повторно

Министр Крыма Сергей Стрельбицкий настаивает на том, что сначала нужно «сдвинуть машину с места» и через полгода посмотреть «где мы ошиблись, а где мы не ошиблись». Ранее логотип и брендбук были раскритикованы экспертами.

Природа «дарит» крымчанам зимнюю погоду: прогноз на 31 декабря
10:36 31.12.2016    Крым
Природа «дарит» крымчанам зимнюю погоду: прогноз на 31 декабря

В последний день уходящего 2016-го года погода на полуострове будет соответствующей одному из главных праздников зимы — Новому году. Как пешеходам, так и автомобилистам стоит быть осторожными — на дорогах гололедица.

Электроснабжение 37 населенных пунктов Крыма восстановлено
09:17 31.12.2016    Крым
Электроснабжение 37 населенных пунктов Крыма восстановлено

Из-за неблагоприятных погодных условий были обесточены бытовые потребители в населённых пунктах Симферопольского, Красноперекопского, Первомайского районов, Керчи, Феодосии, Евпатории, в городах Судак и Джанкой.

Золотая рыбка из Великого Устюга исполнит желания юных алуштинцев
01:44 31.12.2016    Разное
Золотая рыбка из Великого Устюга исполнит желания юных алуштинцев

Золотая Рыбка из Великого Устюга пообещала исполнить желания всех ребят. Гостить в Алуштинском аквариуме она будет лишь месяц, а затем отправиться в путешествие по миру к другим деткам.

В Крыму продолжается предновогодний свадебный бум
01:02 31.12.2016    Крым
В Крыму продолжается предновогодний свадебный бум

Предновогодние дни пользуются у крымчан популярностью, поскольку многие пары хотят встретить один из главных праздников в качестве законных супругов.

Аксёнов назвал имя будущего главного архитектора Крыма
00:19 31.12.2016    Крым
Аксёнов назвал имя будущего главного архитектора Крыма

По словам главы республики, главным архитектором Крыма станет Анна Царёва. Перед архитектором был поставлен целый ряд задач, и вопрос с назначением практически решён.

Ксения Симонова создала новогоднюю «Сказку, нарисованную снегом»
23:48 30.12.2016    Разное
Ксения Симонова создала новогоднюю «Сказку, нарисованную снегом»

Заслуженная художница Крыма Ксения Симонова поздравила всех с наступающими праздниками с помощью песочной анимации, в которой рассказала новогоднюю сказку.

Где в Севастополе перекроют движение на Рождество
22:29 30.12.2016    Разное
Где в Севастополе перекроют движение на Рождество

На период проведения крестных ходов для автолюбителей будет организован временный объезд и установлены необходимые дорожные знаки.

Все договоры с «Севастопольэнерго» расторгаются с 31 декабря
21:59 30.12.2016    Разное
Все договоры с «Севастопольэнерго» расторгаются с 31 декабря

Оформление договоров с населением в бумажном виде не обязательно, договор автоматически считается заключённым с 1 января 2017 года.

Киев объявил в розыск экс-министра обороны Лебедева
21:45 30.12.2016    Политика
Киев объявил в розыск экс-министра обороны Лебедева

Весной Павла Лебедева Генеральная прокуратура Украины уже объявляла в розыск, по обвинению в экономических преступлениях.

Новый год глава Севастополя встретит в родном городе — Ижевске
21:25 30.12.2016    Разное
Новый год глава Севастополя встретит в родном городе — Ижевске

Дмитрий Овсянников поздравит севастопольцев с праздником — его речь прозвучит в прямом эфире, на большом экране на площади Нахимова.

Ветер оставил без электричества в Крыму 88 населённых пунктов
20:59 30.12.2016    Крым
Ветер оставил без электричества в Крыму 88 населённых пунктов

Без электроснабжения оказалась часть бытовых потребителей (около 27 800 человек) в городах Судак, Джанкой, в 88-ми населённых пунктах Симферопольского, Красноперекопского, Первомайского районов, Керчи, Феодосии, Евпатории.

Памятник ополчению открыт в Симферополе
20:30 30.12.2016    Крым
Памятник ополчению открыт в Симферополе

Памятник представляет собой увенчанную крестом стелу, стоящую на постаменте, грани монумента украшают барельефы с изображением ополченцев разных времён.

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