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Демарш Овсянникова: Севастополь вышел из крымской дирекции ФЦП
19:03 Политика 1 899
Демарш Овсянникова: Севастополь вышел из крымской дирекции ФЦП

Врио губернатора отозвал представителя города из наблюдательного совета АНО «Дирекция по управлению Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

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Новости всех категорий

Служебная овчарка Юта помогла задержать преступника в Крыму
23:09 21.01.2017    Крым
Служебная овчарка Юта помогла задержать преступника в Крыму

Молодая собака по кличе Юта, в награду за успешно выполненное первое задание, получила своё любимое лакомство — двойную порцию сосисок.

В Симферополе обнаружили стадо овец, которых морят голодом
22:16 21.01.2017    Крым
В Симферополе обнаружили стадо овец, которых морят голодом

Волонтёры направили обращение в управление ветеринарии крымской столицы. Активисты подчёркивают, что отсутствие реальных механизмов воздействия на нарушителей является основной проблемой нормативно-правовой базы в вопросе защиты животных от жестокого обращения.

Компания Ротенберга решила строить ж/д подход к Крымскому мосту
20:43 21.01.2017    Крым
Компания Ротенберга решила строить ж/д подход к Крымскому мосту

Компания «Стройгазмонтаж» согласилась построить железнодорожные подходы к Керченскому мосту со стороны полуострова. Строительство начнется в этом году, сумма контракта пока не определена.

Что делать крымчанину без двух паспортов: план действий
18:47 21.01.2017    Разное
Что делать крымчанину без двух паспортов: план действий

Жители Крыма и Севастополя, не успевшие получить российский паспорт и потерявшие украинский, оказываются в крайне сложной ситуации: для получения красного паспорта им нужен синий, а его нет.

ДТП в Симферополе: в районе аэропорта сбили 10-летнего ребёнка
18:16 21.01.2017    Крым
ДТП в Симферополе: в районе аэропорта сбили 10-летнего ребёнка

Водитель ВАЗа на Евпаторийском шоссе выехал за пределы трассы, сбил пешехода и сам перевернулся. Оба участника ДТП получили травмы.

Где в Севастополе не будет света 22 января
17:56 21.01.2017    Разное
Где в Севастополе не будет света 22 января

По данным «Севастопольэнерго», отключение электричества у жителей ряда домов в посёлке Пироговка продлится с 10 до 17 часов.

Крым не может найти управу на наглых таксистов в аэропорту Симферополя
17:34 21.01.2017    Крым
Крым не может найти управу на наглых таксистов в аэропорту Симферополя

Из-за напора водителей такси каждый пассажир крымского аэропорта «чувствует себя последним куском хлеба, на который накидываются голодающие».

Полиция Севастополя требует мыть полы «восьмёркой» со стоп-сигналом
16:49 21.01.2017    Разное
Полиция Севастополя требует мыть полы «восьмёркой» со стоп-сигналом

Антимонопольная служба отменила итоги конкурса на оказание клининговых услуг — организацию уборки помещений и прилегающих территорий объектов севастопольского УМВД.

Крымские госпредприятия в 2016 году сократили долги по зарплате на 40%
16:45 21.01.2017    Крым
Крымские госпредприятия в 2016 году сократили долги по зарплате на 40%

Оставшуюся задолженность намерены полностью погасить в текущем году.

Крымчан обязали чипировать домашних животных
16:31 21.01.2017    Крым
Крымчан обязали чипировать домашних животных

Вступление в силу Закона «О содержании и защите домашних животных от жестокого обращения в Республике Крым» обязывает владельцев кошек и собак провести обязательную регистрацию своих питомцев.

Футбольный чемпионат Крыма оказался на грани срыва
16:02 21.01.2017    Крым
Футбольный чемпионат Крыма оказался на грани срыва

Сертификацию прошли пять крымских стадионов, однако только один стадион в Севастополе соответствует нормам.

Закон о губернаторе: команда из севастопольцев и ценз оседлости
15:59 21.01.2017    Политика
Закон о губернаторе: команда из севастопольцев и ценз оседлости

Во время обсуждений жители Севастополя просили разрешить выдвигаться гражданам, которые прожили в городе не менее пяти лет, а правом выдвижения кандидатов в губернаторы наделить не только партии, но и общественные объединения.

Оперативники задержали наркодилера в Красноперекопске
15:44 21.01.2017    Крым
Оперативники задержали наркодилера в Красноперекопске

У ранее судимого местного жителя изъяли «соли», и МДМА (экстази).

Крупное ДТП на севастопольской трассе: три авто «в хлам» (фото)
15:34 21.01.2017    Крым
Крупное ДТП на севастопольской трассе: три авто «в хлам» (фото)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе села Чистенького, вблизи Симферополя. К счастью, обошлось без жертв. 

Немецкий лихтер «Бессарабия» может находиться в акватории Севастополя
15:12 21.01.2017    Крым
Немецкий лихтер «Бессарабия» может находиться в акватории Севастополя

В ходе археологических исследований акватории Севастополя в 2016 году было обнаружено около 100 объектов искусственного происхождения, 10 объектов ученые обследовали более детально.

Чёрная икра местного производства появится в Севастополе
13:36 21.01.2017    Политика
Чёрная икра местного производства появится в Севастополе

В 2017 году осетровый завод в Терновке под Севастополем выйдет на свою полную мощность и будет давать до 30 тонн осетрины в год, а через два-три года на прилавках может появиться местная чёрная икра.

Первое в Крыму котокафе открыли в Симферополе (фото)
13:12 21.01.2017    Крым
Первое в Крыму котокафе открыли в Симферополе (фото)

Создатель необычного заведения Елена Громова гарантирует — весь ее «пушистый персонал» привит, простерилизован, отмыт и ласков. Пока в двухэтажном кафе обитает семь постояльцев: Мелисса, Милана, Лиза, Лулу, Том, Соня и Кася

«Мерседес» сбил девушку на улице Вакуленчука в Севастополе — видео
13:03 21.01.2017    ДТП
«Мерседес» сбил девушку на улице Вакуленчука в Севастополе — видео

Мнения горожан о том, кто виновен в ДТП, разделились. Некоторые считают, что виновен не водитель, а сама пострадавшая, которая не соблюла элементарные меры предосторожности.

Церковь претендует на собственность Херсонеса
12:30 21.01.2017    Политика
Церковь претендует на собственность Херсонеса

Симферопольская и Крымская епархия претендует на 24 объекта заповедника, которые составляют практически весь музейный  комплекс.

Два года не получают зарплату моряки «Севастополя» и «Новороссийска»
12:28 21.01.2017    Крым
Два года не получают зарплату моряки «Севастополя» и «Новороссийска»

По состоянию на начало 2017 года, сумма долга достигла 45 779 917 рублей.

Археологи будут искать золото британцев в море у Севастополя
12:09 21.01.2017    Разное
Археологи будут искать золото британцев в море у Севастополя

Легендарный британский парусно-винтовой корабль «Принц», который осенью 1854 года перевозил 200 тысяч фунтов золотом и затонул под Севастополем, может быть обнаружен этим летом.

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