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Овсянников зовёт горожан в свою команду, чтобы не брать «варягов»
08:22 Политика 1 482
Овсянников зовёт горожан в свою команду, чтобы не брать «варягов»

На 39 вакантных мест в управленческом резерве Севастополя получены более 200 анкет, однако из них только половина — от севастопольцев.

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Новости всех категорий

В Севастополе дети-сироты получат единовременные выплаты
13:45 26.01.2017    Политика
В Севастополе дети-сироты получат единовременные выплаты

75 детям, которые остались без попечения родителей, по достижению 18-летнего возраста выплатят единовременную помощь.

На лавандовых полях в Севастополе могут вырасти коттеджи
13:22 26.01.2017    Разное
На лавандовых полях в Севастополе могут вырасти коттеджи

Лавандовые поля, которые простирались вдоль дороги на посёлок Любимовка, на землях совхоза имени Софьи Перовской, могут быть застроены индивидуальным жильём.

«Пещерный» насильник в Севастополе сядет на 10 лет
13:11 26.01.2017    Расследования и суды
«Пещерный» насильник в Севастополе сядет на 10 лет

Злоумышленник, ударив соседку кулаком по лицу и угрожая убийством, попытался ее изнасиловать. Однако девушке удалось вырваться, добежать до трассы и обратиться за помощью к прохожим.

Севастополь и Крым начали «столбить» территорию
12:54 26.01.2017    Политика
Севастополь и Крым начали «столбить» территорию

Разночтений в определении границ регионов принципиальных нет, однако есть вопросы в двух местах — в сторону Ялты и в Бахчисарайском районе, сообщили в правительстве города.

Севастопольцев заваливают СМС о наркотиках и проститутках
12:35 26.01.2017    Происшествия
Севастопольцев заваливают СМС о наркотиках и проститутках

Жители города в социальных сетях пишут, что подобные сообщения приходят массово, и предлагают варианты борьбы со спамом.

Увеличена зарплата сотрудникам спортивных учреждений Севастополя
12:27 26.01.2017    Разное
Увеличена зарплата сотрудникам спортивных учреждений Севастополя

Заработная плата тренерам и сотрудникам спортивных учреждений города увеличена на несколько тысяч рублей.

Два краснокнижных дельфина погибли в Крыму
12:22 26.01.2017    Крым
Два краснокнижных дельфина погибли в Крыму

На Керченских пляжах нашли двух дельфинов, выбросившихся на сушу.

В керченской колонии произошёл кровавый бунт — видео
12:08 26.01.2017    Крым
В керченской колонии произошёл кровавый бунт — видео

По официальным данным, пятеро осуждённых нанесли себе порезы лезвием от одноразового станка в знак солидарности с другим осуждённым, отказавшимся выполнять работы по благоустройству территории учреждения.

Полицейский отказался от взятки в 60 тысяч рублей
12:06 26.01.2017    Крым
Полицейский отказался от взятки в 60 тысяч рублей

Жительница Крыма предложила сотруднику полиции 60 тыс. рублей за прекращение процессуальной проверки в отношении её сына и освобождение его от уголовной ответственности.

Олег Зубков подал документы на турецкое гражданство
11:38 26.01.2017    Крым
Олег Зубков подал документы на турецкое гражданство

Документы на гражданство Турции владелец крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков подавал как гражданин России.

В Севастополе с подпорной стены «спрыгнула» машина — фото
11:37 26.01.2017    ДТП
В Севастополе с подпорной стены «спрыгнула» машина — фото

О ДТП, произошедшем в районе улицы Горпищенко — проспекта Победы сообщили очевидцы. Горожане считают, что не следует спешить обвинять дорожников.

Перекрыто движение на участке автодороги «Бахчисарай — Ялта»
10:57 26.01.2017    Крым
Перекрыто движение на участке автодороги «Бахчисарай — Ялта»

Из-за невозможности своевременного выполнения работ по снегоочистке и подсыпке противогололёдными материалами участок автодороги «Бахчисарай — Ялта» перекрыт до 1 апреля.

На юг Крыма надвигается сильный снегопад с ураганным ветром
10:55 26.01.2017    Крым
На юг Крыма надвигается сильный снегопад с ураганным ветром

Северо-западный ветер достигнет 25 метров в секунду, ожидается очень сильный снег, предупреждают спасатели.

В Крыму идёт спецоперация против последователей «Хизб ут-Тахрир»
10:35 26.01.2017    Крым
В Крыму идёт спецоперация против последователей «Хизб ут-Тахрир»

В местах проживания подозреваемых в причастности к террористической организации «Хизб ут-Тахрир» сотрудники ФСБ проводят досмотры и обыски.

«Поликлиники наши, конечно, убогие», но в мае хотят стать «бережливыми»
10:21 26.01.2017    Разное
«Поликлиники наши, конечно, убогие», но в мае хотят стать «бережливыми»

Персонал и пациенты поликлиники, расположенной на улице Ерошенко, подвижек в сторону «бережливости» пока не заметили.

Водитель авто сбил двух человек — пешеходы травмированы
10:05 26.01.2017    Крым
Водитель авто сбил двух человек — пешеходы травмированы

ДТП случилось в Симферопольском районе Крыма. Как сообщается, пешеходы внезапно вышли на проезжую часть по ходу движения автомобиля.

Власти Армянска организуют подвоз питьевой воды в город
09:35 26.01.2017    Крым
Власти Армянска организуют подвоз питьевой воды в город

По словам жителей Армянска, вода в городе по-прежнему мутная и не соответствует санитарным нормам. Власти решили информировать о перебоях в водоснабжении и организовать подвоз питьевой воды в город.

Снабженцы ЧФ сядут в тюрьму за кражу 4 тысяч сухпайков — видео
09:25 26.01.2017    Расследования и суды
Снабженцы ЧФ сядут в тюрьму за кражу 4 тысяч сухпайков — видео

Деньги за проданные сухие пайки фигуранты уголовного дела разделили между собой. Стоимость похищенного Севастопольский гарнизонный суд оценил в два миллиона рублей.

Крым рассчитывает на приезд шести миллионов туристов
09:23 26.01.2017    Крым
Крым рассчитывает на приезд шести миллионов туристов

В прошлом году Крым принял 5 миллионов 573 тысяч туристов, что на 21% больше, чем в 2015 году.

В Крыму задержан чиновник при получении 200 тысяч рублей взятки
08:59 26.01.2017    Крым
В Крыму задержан чиновник при получении 200 тысяч рублей взятки

Чиновник вымогал 300 тысяч рублей за покровительство бизнеса по утилизации бытовых отходов. При передаче большей части суммы был задержан сотрудниками ФСБ.

Где в Севастополе не будет света 26 января
08:56 26.01.2017    Разное
Где в Севастополе не будет света 26 января

Отключение электроэнергии на некоторых улицах города связано с ремонтными работами, которые продлятся и 27 января.

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