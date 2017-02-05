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Минобороны отказалось от «Патриота» из-за «надуманных препятствий» — письмо
19:05 Политика 0 709
Минобороны отказалось от «Патриота» из-за «надуманных препятствий» — письмо

В письме военные мотивируют решение сформированным общественным резонансом, а публичные обсуждения расценивают как площадку для выяснения политических позиций.

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Новости всех категорий

Мемориальную доску Высоцкому в Севастополе открыли незаметно
23:22 05.02.2017    Культура
Мемориальную доску Высоцкому в Севастополе открыли незаметно

Разговоры о том, что в Севастополе собираются открыть мемориальную доску Высоцкому, велись еще в 2015 году. Само открытие мемориальной доски прошло в Севастополе тихо и незаметно, без торжественной части. Не было об этом сказано и на сайте Правительства Севастополя.

Неделя в Крыму и Севастополе начнётся с дождей
23:03 05.02.2017    Разное
Неделя в Крыму и Севастополе начнётся с дождей

В столице Крыма, Севастополе и восточном Крыму неделя начнётся с небольших дождей и туманов.

На Камышовом шоссе столкнулись две «легковушки» (видео)
21:54 05.02.2017    ДТП
На Камышовом шоссе столкнулись две «легковушки» (видео)

Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети.

ФНС соберёт базу данных на крымчан, нелегально сдающих жильё
21:40 05.02.2017    Крым
ФНС соберёт базу данных на крымчан, нелегально сдающих жильё

Налоговики будут собирать данные о арендодателях, взаимодействуя с муниципалитетами и ресурсоснабжающими организациями.

Хакеры взломали сайт Крымского университета им. Вернадского
21:08 05.02.2017    Крым
Хакеры взломали сайт Крымского университета им. Вернадского

Хакеры разместили на сайте свой почтовый адрес и угрозы. Также они просят администраторов сайта Крымского федерального университета обновить программное обеспечение.

Бывшим украинским чиновникам в Севастополе урежут пенсии
19:59 05.02.2017    Крым
Бывшим украинским чиновникам в Севастополе урежут пенсии

Правительство Севастополя установило максимальную величину ежемесячной выплаты бывшим государственным гражданским служащим Украины, которые имели право на пенсию за выслугу лет.

ДТП на крымской трассе: автомобиль KIA «всмятку» (фото)
19:45 05.02.2017    Крым
ДТП на крымской трассе: автомобиль KIA «всмятку» (фото)

Пользователи соцсети поделились деталями происшествия в районе села Каштаны. По данным участников обсуждения, все участники ДТП остались живы.

ОНФ предложит альтернативную площадку для парка «Патриот»
19:33 05.02.2017    Политика
ОНФ предложит альтернативную площадку для парка «Патриот»

Общероссийский народный фронт предлагает в качестве альтернативной площадки парка «Патриот» существующие береговые батареи в Севастополе — на Северной стороне и в Балаклаве.

Стихийные свалки — печальные «реалии» лесов Севастополя
18:46 05.02.2017    Разное
Стихийные свалки — печальные «реалии» лесов Севастополя

Мусорные завалы стали уже обычным делом в лесной зоне Севастополя. Фото очередной такой находки были размещены в соцсети.

Певица Валерия посетила знаменитые места Бахчисарая
18:20 05.02.2017    Крым
Певица Валерия посетила знаменитые места Бахчисарая

Российская певица с мужем Иосифом Пригожиным посетила достопримечательности крымского города. 

Крымчане воруют воду из Северо-Крымского канала
18:10 05.02.2017    Крым
Крымчане воруют воду из Северо-Крымского канала

Жители восточной части Крыма самостоятельно распоряжаются водой из Северо-Крымского канала. Чиновники с правоохранителями отлавливают правонарушителей.

Куда пойти в День влюблённых в Севастополе — афиша
17:26 05.02.2017    Разное
Куда пойти в День влюблённых в Севастополе — афиша

14 февраля в Севастополе можно ярко отпраздновать, посетив предложенные культурные мероприятия. 

Константинов анонсировал массовые увольнения мэров в Крыму
17:09 05.02.2017    Крым
Константинов анонсировал массовые увольнения мэров в Крыму

Главы администраций некоторых крымских городов вызывают недоверие у руководства РК. Многие из них не справились с освоением бюджета, реализацией социально-экономических программ на местах.

Внимание! Автобусный маршрут № 32 изменится с 6 февраля
15:58 05.02.2017    Разное
Внимание! Автобусный маршрут № 32 изменится с 6 февраля

Руководство города предупреждает об изменении автобусного маршрута № 32. 

Никитский ботсад передали в федеральную собственность
14:47 05.02.2017    Крым
Никитский ботсад передали в федеральную собственность

Всё имущество и территория ботанического сада перешли в федеральную собственность, соответствующее республиканское учреждение будет ликвидировано.

На Демерджи снова спасли самонадеянных туристов
14:20 05.02.2017    Крым
На Демерджи снова спасли самонадеянных туристов

Сотрудники чрезвычайного ведомства спускали парня и девушку с применением альпинистского снаряжения. В медицинской помощи они не нуждались.

Специалисты назвали причину гибели лебедей в Севастополе
14:05 05.02.2017    Разное
Специалисты назвали причину гибели лебедей в Севастополе

Согласно заключению ветлаборатории севастопольские лебеди погибают от паразитов.

Ксения Симонова создала песочный фильм ко Дню борьбы с раком (видео)
13:52 05.02.2017    Крым
Ксения Симонова создала песочный фильм ко Дню борьбы с раком (видео)

Созданный специально к Всемирному Дню борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), этот фильм несет в себе единственную цель — дарить надежду.

Жительница Уфы засудила турфирму за сорванный отдых в Крыму
13:02 05.02.2017    Крым
Жительница Уфы засудила турфирму за сорванный отдых в Крыму

Женщине пообещали наилучшие условия, подкрепив свои слова официальным договором. Однако, приехав в Крым, путешественница столкнулась совсем не с тем, что ожидала увидеть.

Власти готовы доплачивать крымским турфирмам за каждого отдыхающего
13:01 05.02.2017    Крым
Власти готовы доплачивать крымским турфирмам за каждого отдыхающего

Средства будут выделены из бюджета Министерства курортов и туризма РК.

Крымский пляж попал в четвёрку «самых сексуальных» в Европе
12:30 05.02.2017    Крым
Крымский пляж попал в четвёрку «самых сексуальных» в Европе

Издание о туризме в Восточной Европе причислило Массандровский пляж в Ялте к четвёрке «самых сексуальных». 

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