Новости всех категорий

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Новый год уже отмечают на Дальнем Востоке России. Президент РФ, глава Крыма и депутат от республики Наталья Поклонская поздравили россиян и, в частности, жителей полуострова, с новогодними праздниками.
Севастополь встречает Новый год под тысячи огоньков от праздничной иллюминации.
Медики призывают россиян пить как можно меньше и предупреждают об опасности алкогольного отравления.
Живой ягодный тис заменил обыкновенную ель сотрудникам и гостям Никитского ботанического сада, что особенно символично в канун Года экологии.
Жители и гости Севастополя смогут отметить праздник на торжественном концерте, который состоится в 21.00 на главной площади города в новогоднюю ночь.
Наружное освещение восстановили в сёлах Орлиновского муниципального округа Севастополя. Заменено 29 электроопор и более четырех километров кабеля, установлено 200 светодиодных светильников.
В поздравлении глава Севастополя упомянул о результатах, достигнутых правительством города в 2016-м году.
Облагораживать парк, отвоёванный у застройщика «Консоль» местными жителями и общественниками, будет фирма «Стандарт-строй» экс-депутата горсовета Андрея Григорова, являющегося другом сына Николая Азарова, экс-премьер-министра Украины.
В последний раз мужчина выходил на связь 28 декабря — он находился в своём авто ВАЗ 21099.
Министр Крыма Сергей Стрельбицкий настаивает на том, что сначала нужно «сдвинуть машину с места» и через полгода посмотреть «где мы ошиблись, а где мы не ошиблись». Ранее логотип и брендбук были раскритикованы экспертами.
В последний день уходящего 2016-го года погода на полуострове будет соответствующей одному из главных праздников зимы — Новому году. Как пешеходам, так и автомобилистам стоит быть осторожными — на дорогах гололедица.
Из-за неблагоприятных погодных условий были обесточены бытовые потребители в населённых пунктах Симферопольского, Красноперекопского, Первомайского районов, Керчи, Феодосии, Евпатории, в городах Судак и Джанкой.
Золотая Рыбка из Великого Устюга пообещала исполнить желания всех ребят. Гостить в Алуштинском аквариуме она будет лишь месяц, а затем отправиться в путешествие по миру к другим деткам.
Предновогодние дни пользуются у крымчан популярностью, поскольку многие пары хотят встретить один из главных праздников в качестве законных супругов.
По словам главы республики, главным архитектором Крыма станет Анна Царёва. Перед архитектором был поставлен целый ряд задач, и вопрос с назначением практически решён.
Заслуженная художница Крыма Ксения Симонова поздравила всех с наступающими праздниками с помощью песочной анимации, в которой рассказала новогоднюю сказку.
На период проведения крестных ходов для автолюбителей будет организован временный объезд и установлены необходимые дорожные знаки.
Оформление договоров с населением в бумажном виде не обязательно, договор автоматически считается заключённым с 1 января 2017 года.
Весной Павла Лебедева Генеральная прокуратура Украины уже объявляла в розыск, по обвинению в экономических преступлениях.
Дмитрий Овсянников поздравит севастопольцев с праздником — его речь прозвучит в прямом эфире, на большом экране на площади Нахимова.
Без электроснабжения оказалась часть бытовых потребителей (около 27 800 человек) в городах Судак, Джанкой, в 88-ми населённых пунктах Симферопольского, Красноперекопского, Первомайского районов, Керчи, Феодосии, Евпатории.
Памятник представляет собой увенчанную крестом стелу, стоящую на постаменте, грани монумента украшают барельефы с изображением ополченцев разных времён.