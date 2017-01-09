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На Историческом бульваре идёт тотальная «зачистка» — фото
21:19 Политика 0 1797
На Историческом бульваре идёт тотальная «зачистка» — фото

Сгнившие куклы, грязь и битое стекло. Когда-то здесь звенел детский смех, гуляли семьи. Сейчас бывший оплот детской радости в Севастополе больше напоминает пепелище.

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Новости всех категорий

Где в Севастополе не будет света 10 января
20:26 09.01.2017    Разное
Где в Севастополе не будет света 10 января

Отключение электроэнергии на шести улицах города связано с реконструкцией воздушной линии, информируют энергетики.

Борьбой с гололёдом в Севастополе недовольны и горожане, и врио
20:15 09.01.2017    Политика
Борьбой с гололёдом в Севастополе недовольны и горожане, и врио

Как пояснил врио губернатора Дмитрию Овсянникову глава департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, не хватает рабочих рук, которые можно «бросить» на экстренное приведение улиц в порядок.

Украинские пограничники пускают в Крым по талонам
19:54 09.01.2017    Крым
Украинские пограничники пускают в Крым по талонам

В пункте пропуска «Чонгар» украинские пограничники начали выдачу талончиков гражданам, пересекающим границу в пешем порядке.

Вал по плану: коммунальщики Севастополя сбивают сосульки
19:39 09.01.2017    Разное
Вал по плану: коммунальщики Севастополя сбивают сосульки

Предотвратить угрозу несчастных случаев — задача сотрудников управляющих компаний, обслуживающих дома и придомовые территории. Однако коммунальщики сосульки и наледь с крыш сбивают не везде и не тщательно.

Ремонт причалов не остановит катерное сообщение с Голландией
19:35 09.01.2017    Политика
Ремонт причалов не остановит катерное сообщение с Голландией

На время реконструкции причалов в бухтах Голландия и Троицкая, которую должны провести в этом году, жителям Севастополя предложат воспользоваться резервным причалом и дополнительными автобусами.

В новом году за лампочки и батареи в подъездах придётся платить
19:17 09.01.2017    Разное
В новом году за лампочки и батареи в подъездах придётся платить

С 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включаться в плату за содержание общего имущества.

Общественный транспорт в Севастополе снова подорожает
19:07 09.01.2017    Политика
Общественный транспорт в Севастополе снова подорожает

Жителей Севастополя в этом году ожидает повышение стоимости проезда на основном городском транспорте — в «топиках» и троллейбусах.

Лужа на ПОРе превратилась в «омут» — пора ставить сети (фото)
18:40 09.01.2017    Происшествия
Лужа на ПОРе превратилась в «омут» — пора ставить сети (фото)

Только «в нашем славном городе перед администрацией есть яма дезинфекции авто», — шутят севастопольцы.

Ночью в Севастополе орудуют автоворы
18:27 09.01.2017    Происшествия
Ночью в Севастополе орудуют автоворы

Автолюбителям выбивают стёкла и крадут вещи из машины.

В «Муссоне» торгуют конфетами с червяками — видео
18:26 09.01.2017    Разное
В «Муссоне» торгуют конфетами с червяками — видео

Житель Севастополя заснял на видео обитателей супермаркета в ТЦ.

Дело о хищении крымским чиновником 6 млн руб направлено в суд
18:06 09.01.2017    Крым
Дело о хищении крымским чиновником 6 млн руб направлено в суд

Кировский районный суд рассмотрит дело бывших чиновников Крыма, которые обвиняются в крупном хищении денежных средств под видом выплаты социальных пособий.

Севастопольцы могут заключить и расторгнуть брак не выходя из дома
17:59 09.01.2017    Политика
Севастопольцы могут заключить и расторгнуть брак не выходя из дома

Новый госпортал позволяет жителям города воспользоваться 25 популярными услугами без привычных очередей.

Симферопольцы будут платить за эвакуацию авто более 1,5 тыс руб
17:40 09.01.2017    Крым
Симферопольцы будут платить за эвакуацию авто более 1,5 тыс руб

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым определил базовые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянке в Симферополе. Теперь эвакуация авто обойдется владельцам в 1650 рублей. 

Полицейские изъяли 107 тонн контрафактного алкоголя в Крыму
17:19 09.01.2017    Крым
Полицейские изъяли 107 тонн контрафактного алкоголя в Крыму

Обыски проводились на складах, которые выявили в рамках расследования уголовного дела. Общее количество изъятой спиртосодержащей жидкости оценивается в сумму более 15 млн рублей.

Автокран загорелся на оживлённой дороге Симферополя — фото
17:17 09.01.2017    Крым
Автокран загорелся на оживлённой дороге Симферополя — фото

Как сообщают очевидцы, инцидент произошёл в районе перекрёстка улицы Кечкеметской и проспекта Победы.

Социальным такси смогут пользоваться не только «колясочники»
16:58 09.01.2017    Политика
Социальным такси смогут пользоваться не только «колясочники»

Власти Севастополя расширили перечень категорий инвалидов и перечень объектов, к которым они могут вызывать такси.

В Севастопольских школах закончился карантин
16:46 09.01.2017    Разное
В Севастопольских школах закончился карантин

В Севастополе закончился карантин в школах, снизилось количество заболеваний гриппом и ОРВИ.

За новогодние праздники возведены ещё две опоры Крымского моста
16:20 09.01.2017    Крым
За новогодние праздники возведены ещё две опоры Крымского моста

Строители Керченского моста возвели в недавние праздничные дни две опоры. Теперь количество построенных опор транспортного перехода достигло 216 единиц.

Подрядчик реконструкции центра Симферополя пообещал всё исправить за 10 дней
16:03 09.01.2017    Крым
Подрядчик реконструкции центра Симферополя пообещал всё исправить за 10 дней

По словам ответственных за реконструкцию центра крымской столицы, в некачественной работе виноваты подрядчик, погода и сами симферопольцы.

Сотрудники МЧС спасли лебедей из «ледяной ловушки»
15:40 09.01.2017    Крым
Сотрудники МЧС спасли лебедей из «ледяной ловушки»

На озере Сасык-Сиваш в Евпатории замерзают лебеди. К ним на помощь пришли крымские спасатели. Сотрудники МЧС призывают помогать птицам в подобных ситуациях.

«Скорая» в Феодосии выезжала на вызовы с 5-часовым опозданием
15:14 09.01.2017    Крым
«Скорая» в Феодосии выезжала на вызовы с 5-часовым опозданием

На новогодних праздниках феодосийские подразделения «скорой помощи» выезжали на вызовы с большим опозданием. Руководители местного горздрава объясняют это большим количеством обращений.

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