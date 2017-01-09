Новости всех категорий

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Сгнившие куклы, грязь и битое стекло. Когда-то здесь звенел детский смех, гуляли семьи. Сейчас бывший оплот детской радости в Севастополе больше напоминает пепелище.
Отключение электроэнергии на шести улицах города связано с реконструкцией воздушной линии, информируют энергетики.
Как пояснил врио губернатора Дмитрию Овсянникову глава департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, не хватает рабочих рук, которые можно «бросить» на экстренное приведение улиц в порядок.
В пункте пропуска «Чонгар» украинские пограничники начали выдачу талончиков гражданам, пересекающим границу в пешем порядке.
Предотвратить угрозу несчастных случаев — задача сотрудников управляющих компаний, обслуживающих дома и придомовые территории. Однако коммунальщики сосульки и наледь с крыш сбивают не везде и не тщательно.
На время реконструкции причалов в бухтах Голландия и Троицкая, которую должны провести в этом году, жителям Севастополя предложат воспользоваться резервным причалом и дополнительными автобусами.
С 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включаться в плату за содержание общего имущества.
Жителей Севастополя в этом году ожидает повышение стоимости проезда на основном городском транспорте — в «топиках» и троллейбусах.
Только «в нашем славном городе перед администрацией есть яма дезинфекции авто», — шутят севастопольцы.
Автолюбителям выбивают стёкла и крадут вещи из машины.
Житель Севастополя заснял на видео обитателей супермаркета в ТЦ.
Кировский районный суд рассмотрит дело бывших чиновников Крыма, которые обвиняются в крупном хищении денежных средств под видом выплаты социальных пособий.
Новый госпортал позволяет жителям города воспользоваться 25 популярными услугами без привычных очередей.
Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым определил базовые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянке в Симферополе. Теперь эвакуация авто обойдется владельцам в 1650 рублей.
Обыски проводились на складах, которые выявили в рамках расследования уголовного дела. Общее количество изъятой спиртосодержащей жидкости оценивается в сумму более 15 млн рублей.
Как сообщают очевидцы, инцидент произошёл в районе перекрёстка улицы Кечкеметской и проспекта Победы.
Власти Севастополя расширили перечень категорий инвалидов и перечень объектов, к которым они могут вызывать такси.
В Севастополе закончился карантин в школах, снизилось количество заболеваний гриппом и ОРВИ.
Строители Керченского моста возвели в недавние праздничные дни две опоры. Теперь количество построенных опор транспортного перехода достигло 216 единиц.
По словам ответственных за реконструкцию центра крымской столицы, в некачественной работе виноваты подрядчик, погода и сами симферопольцы.
На озере Сасык-Сиваш в Евпатории замерзают лебеди. К ним на помощь пришли крымские спасатели. Сотрудники МЧС призывают помогать птицам в подобных ситуациях.
На новогодних праздниках феодосийские подразделения «скорой помощи» выезжали на вызовы с большим опозданием. Руководители местного горздрава объясняют это большим количеством обращений.