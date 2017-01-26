Новости всех категорий

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На 39 вакантных мест в управленческом резерве Севастополя получены более 200 анкет, однако из них только половина — от севастопольцев.
75 детям, которые остались без попечения родителей, по достижению 18-летнего возраста выплатят единовременную помощь.
Лавандовые поля, которые простирались вдоль дороги на посёлок Любимовка, на землях совхоза имени Софьи Перовской, могут быть застроены индивидуальным жильём.
Злоумышленник, ударив соседку кулаком по лицу и угрожая убийством, попытался ее изнасиловать. Однако девушке удалось вырваться, добежать до трассы и обратиться за помощью к прохожим.
Разночтений в определении границ регионов принципиальных нет, однако есть вопросы в двух местах — в сторону Ялты и в Бахчисарайском районе, сообщили в правительстве города.
Жители города в социальных сетях пишут, что подобные сообщения приходят массово, и предлагают варианты борьбы со спамом.
Заработная плата тренерам и сотрудникам спортивных учреждений города увеличена на несколько тысяч рублей.
На Керченских пляжах нашли двух дельфинов, выбросившихся на сушу.
По официальным данным, пятеро осуждённых нанесли себе порезы лезвием от одноразового станка в знак солидарности с другим осуждённым, отказавшимся выполнять работы по благоустройству территории учреждения.
Жительница Крыма предложила сотруднику полиции 60 тыс. рублей за прекращение процессуальной проверки в отношении её сына и освобождение его от уголовной ответственности.
Документы на гражданство Турции владелец крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков подавал как гражданин России.
О ДТП, произошедшем в районе улицы Горпищенко — проспекта Победы сообщили очевидцы. Горожане считают, что не следует спешить обвинять дорожников.
Из-за невозможности своевременного выполнения работ по снегоочистке и подсыпке противогололёдными материалами участок автодороги «Бахчисарай — Ялта» перекрыт до 1 апреля.
Северо-западный ветер достигнет 25 метров в секунду, ожидается очень сильный снег, предупреждают спасатели.
В местах проживания подозреваемых в причастности к террористической организации «Хизб ут-Тахрир» сотрудники ФСБ проводят досмотры и обыски.
Персонал и пациенты поликлиники, расположенной на улице Ерошенко, подвижек в сторону «бережливости» пока не заметили.
ДТП случилось в Симферопольском районе Крыма. Как сообщается, пешеходы внезапно вышли на проезжую часть по ходу движения автомобиля.
По словам жителей Армянска, вода в городе по-прежнему мутная и не соответствует санитарным нормам. Власти решили информировать о перебоях в водоснабжении и организовать подвоз питьевой воды в город.
Деньги за проданные сухие пайки фигуранты уголовного дела разделили между собой. Стоимость похищенного Севастопольский гарнизонный суд оценил в два миллиона рублей.
В прошлом году Крым принял 5 миллионов 573 тысяч туристов, что на 21% больше, чем в 2015 году.
Чиновник вымогал 300 тысяч рублей за покровительство бизнеса по утилизации бытовых отходов. При передаче большей части суммы был задержан сотрудниками ФСБ.
Отключение электроэнергии на некоторых улицах города связано с ремонтными работами, которые продлятся и 27 января.