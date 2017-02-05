Новости всех категорий

Разговоры о том, что в Севастополе собираются открыть мемориальную доску Высоцкому, велись еще в 2015 году. Само открытие мемориальной доски прошло в Севастополе тихо и незаметно, без торжественной части. Не было об этом сказано и на сайте Правительства Севастополя.