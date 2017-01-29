Новости всех категорий

Тарифы на воду в Крыму вырастут трижды за год

В 2017 году изменение стоимости воды и стоков для крымских потребителей произойдет в три этапа: 1 января, 1 июля и 1 октября. При этом повышение средневзвешенного тарифа не превысит 15% за один этап.