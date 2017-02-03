| Регистрация
Анонимный пользователь
суббота, 4 февраля 05:13
курсы валют:
USD 59,31 -0,67
EUR 63,82 -0,92
Минобороны отказалось от «Патриота» из-за «надуманных препятствий» — письмо
19:05 Политика 0 332
Минобороны отказалось от «Патриота» из-за «надуманных препятствий» — письмо

В письме военные мотивируют решение сформированным общественным резонансом, а публичные обсуждения расценивают как площадку для выяснения политических позиций.

Читать далее
  • наши группы
    в соц. сетях
  • Официальная группа Sevas в Facebook
  • Официальная группа Sevas в Twitter
  • Официальная группа Sevas в Google+
  • Официальная группа Sevas в Одноклассниках
  • Официальная группа Sevas в Вконтакте
  • Официальная группа Sevas в Youtube
В мире смотреть все
Читать все новости

Новости всех категорий

12 депутатов в Крыму лишились мандатов из-за коррупции
21:19 03.02.2017    Крым
12 депутатов в Крыму лишились мандатов из-за коррупции

По данным Прокуратуры РК значительная часть выявленных в 2016 году нарушений связана с несоблюдением государственными и муниципальными служащими антикоррупционных запретов и ограничений.

Крыму оказался не нужен туберкулёзный санаторий в Ялте
19:53 03.02.2017    Крым
Крыму оказался не нужен туберкулёзный санаторий в Ялте

Совмин республики принял решение о ликвидации санатория «Сосняк», расположенного в посёлке Восход.

В Крыму «потеряли» 10 миллионов кубометров воды
19:49 03.02.2017    Крым
В Крыму «потеряли» 10 миллионов кубометров воды

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что из 15 миллионов кубических метров воды, поставляемых в Керчь и Феодосию, до потребителей доходит только третья часть.

В Севастополе из-за мусора иномарка сгорела дотла (фото, видео)
17:12 03.02.2017    Происшествия
В Севастополе из-за мусора иномарка сгорела дотла (фото, видео)

Прибывшим на место спасателям главного управления МЧС удалось быстро ликвидировать возгорание. Пострадавших нет.

Симферопольского подрядчика оштрафуют и заставят менять плитку
16:50 03.02.2017    Крым
Симферопольского подрядчика оштрафуют и заставят менять плитку

В ходе обследования, которое Служба технического надзора провела по обращениям граждан, был обнаружен ряд нарушений.

В Крыму проведут выездные акции по диагностике рака
16:41 03.02.2017    Крым
В Крыму проведут выездные акции по диагностике рака

В этом году жителей Крыма будут информировать о необходимости профилактики раковых заболеваний, а выездные команды врачей-онкологов проведут диагностику.

Аксёнов уволил начальника Службы капстроительства Крыма
15:16 03.02.2017    Крым
Аксёнов уволил начальника Службы капстроительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов уволил начальника Службы капстроительства республики после проверки причин недовыполнения ФЦП в Крыму.

Предпринимателей на площади 50-летия СССР обяжут вывозить мусор
14:51 03.02.2017    Разное
Предпринимателей на площади 50-летия СССР обяжут вывозить мусор

Как заключили власти, санитарное состояние территории рынка на площади 50-летия СССР — категорически неудовлетворительное. Правительство Севастополя обяжет предпринимателей организовать вывоз мусор.

Водитель маршрутки чуть не задушил дверью пожилого человека
13:50 03.02.2017    Крым
Водитель маршрутки чуть не задушил дверью пожилого человека

В Симферополе водитель маршрутки едва не задушил дверью пожилого человека, так как не хотел обслуживать льготника. Пенсионер лишился головного убора и остался на остановке.

В Севастополе появится новая еврейская школа
13:22 03.02.2017    Разное
В Севастополе появится новая еврейская школа

Новая еврейская школа, которая откроется в городе, рассчитана на 100 детей. В ней кроме традиционных дисциплин будет преподаваться религиозное воспитание.

Экономический форум в Ялте посетят дипломаты из Европы и Америки
13:11 03.02.2017    Крым
Экономический форум в Ялте посетят дипломаты из Европы и Америки

Глава Крыма Сергей Аксёнов намерен лично пообщаться с инвесторами, которые примут участие в Ялтинском международном экономическом форуме-2017.

В Севастополе нет дефицита льготных лекарств
12:53 03.02.2017    Политика
В Севастополе нет дефицита льготных лекарств

Пересчёт льготных лекарств в Севастополе не связан с их дефицитом. Инвентаризация проводится планово, и повода для беспокойства нет,  заверяют в департаменте здравоохранения города.

Мужчина угрожал жене топором средь бела дня на рынке
12:37 03.02.2017    Крым
Мужчина угрожал жене топором средь бела дня на рынке

В отношении мужчины, который угрожал супруге топором на центральном рынке в Красноперекопске, требуя у неё деньги, возбуждено уголовное дело.

В Крыму «скорой помощи» не хватает около тысячи медработников
12:11 03.02.2017    Крым
В Крыму «скорой помощи» не хватает около тысячи медработников

Крым испытывает потребность как во врачах и фельдшерах, так и в младших медработниках. Из 3,5 тысяч штатных единиц укомплектовано чуть более 2,5 тысяч.

За внесение лжесведений в санкнижки горожанке грозит срок
11:36 03.02.2017    Расследования и суды
За внесение лжесведений в санкнижки горожанке грозит срок

Жительнице Севастополя за внесение ложных сведений о прохождении медосмотра в медицинские книжки грозит до двух лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в суд.

Упал — отжался: в Симферополе появился лежачий светофор — фото
11:10 03.02.2017    Крым
Упал — отжался: в Симферополе появился лежачий светофор — фото

Сбитый светофор продолжает работать — «он честно исполняет свой долг, пусть лёжа, но служит городу», шутят автомобилисты.

Меняйло вновь станет губернатором
10:42 03.02.2017    Политика
Меняйло вновь станет губернатором

Кандидатура Меняйло на должность главы Новосибирской области согласована и утверждена в Администрации президента России, сообщает сибирское СМИ.

В городе открыта памятная доска Герою Советского Союза Павлову
10:15 03.02.2017    Разное
В городе открыта памятная доска Герою Советского Союза Павлову

В Севастополе открыли мемориальную доску последнему Герою Советского Союза, который проживал в городе-герое — Петру Павловичу Павлову.

Отдых в санаториях Крыма самим крымчанам не по карману — цены
10:08 03.02.2017    Крым
Отдых в санаториях Крыма самим крымчанам не по карману — цены

Средняя стоимость двухнедельной путёвки на одного человека, включая одноместное размещение, питание и стандартный набор оздоровительных и лечебных процедур, составляет около 55 тысяч рублей, подсчитали эксперты.

«Точно была»: коммунисты Крыма ищут под Лениным закладную капсулу
09:42 03.02.2017    Крым
«Точно была»: коммунисты Крыма ищут под Лениным закладную капсулу

Памятник вождю мирового пролетариата на центральной площади Симферополя был установлен 1967 году, и к 100-летию Советской власти планировалось закладную капсулу поднять и прочитать послание потомкам.

Крым получит 30,7 млн для оказания медпомощи с применением авиации
09:39 03.02.2017    Крым
Крым получит 30,7 млн для оказания медпомощи с применением авиации

Крыму направят субсидию в объёме 30,7 млн рублей для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающих в труднодоступных районах.

Еще новости
Важное
СПРАВКА СЕВАСТОПОЛЯ