Новости всех категорий

|USD
|59,67 0,00
|EUR
|63,73 0,00
Врио губернатора отозвал представителя города из наблюдательного совета АНО «Дирекция по управлению Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».
Молодая собака по кличе Юта, в награду за успешно выполненное первое задание, получила своё любимое лакомство — двойную порцию сосисок.
Волонтёры направили обращение в управление ветеринарии крымской столицы. Активисты подчёркивают, что отсутствие реальных механизмов воздействия на нарушителей является основной проблемой нормативно-правовой базы в вопросе защиты животных от жестокого обращения.
Компания «Стройгазмонтаж» согласилась построить железнодорожные подходы к Керченскому мосту со стороны полуострова. Строительство начнется в этом году, сумма контракта пока не определена.
Жители Крыма и Севастополя, не успевшие получить российский паспорт и потерявшие украинский, оказываются в крайне сложной ситуации: для получения красного паспорта им нужен синий, а его нет.
Водитель ВАЗа на Евпаторийском шоссе выехал за пределы трассы, сбил пешехода и сам перевернулся. Оба участника ДТП получили травмы.
По данным «Севастопольэнерго», отключение электричества у жителей ряда домов в посёлке Пироговка продлится с 10 до 17 часов.
Из-за напора водителей такси каждый пассажир крымского аэропорта «чувствует себя последним куском хлеба, на который накидываются голодающие».
Антимонопольная служба отменила итоги конкурса на оказание клининговых услуг — организацию уборки помещений и прилегающих территорий объектов севастопольского УМВД.
Оставшуюся задолженность намерены полностью погасить в текущем году.
Вступление в силу Закона «О содержании и защите домашних животных от жестокого обращения в Республике Крым» обязывает владельцев кошек и собак провести обязательную регистрацию своих питомцев.
Сертификацию прошли пять крымских стадионов, однако только один стадион в Севастополе соответствует нормам.
Во время обсуждений жители Севастополя просили разрешить выдвигаться гражданам, которые прожили в городе не менее пяти лет, а правом выдвижения кандидатов в губернаторы наделить не только партии, но и общественные объединения.
У ранее судимого местного жителя изъяли «соли», и МДМА (экстази).
Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе села Чистенького, вблизи Симферополя. К счастью, обошлось без жертв.
В ходе археологических исследований акватории Севастополя в 2016 году было обнаружено около 100 объектов искусственного происхождения, 10 объектов ученые обследовали более детально.
В 2017 году осетровый завод в Терновке под Севастополем выйдет на свою полную мощность и будет давать до 30 тонн осетрины в год, а через два-три года на прилавках может появиться местная чёрная икра.
Создатель необычного заведения Елена Громова гарантирует — весь ее «пушистый персонал» привит, простерилизован, отмыт и ласков. Пока в двухэтажном кафе обитает семь постояльцев: Мелисса, Милана, Лиза, Лулу, Том, Соня и Кася
Мнения горожан о том, кто виновен в ДТП, разделились. Некоторые считают, что виновен не водитель, а сама пострадавшая, которая не соблюла элементарные меры предосторожности.
Симферопольская и Крымская епархия претендует на 24 объекта заповедника, которые составляют практически весь музейный комплекс.
По состоянию на начало 2017 года, сумма долга достигла 45 779 917 рублей.
Легендарный британский парусно-винтовой корабль «Принц», который осенью 1854 года перевозил 200 тысяч фунтов золотом и затонул под Севастополем, может быть обнаружен этим летом.